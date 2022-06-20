Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol - Son Dakika
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Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol

20.06.2022 11:10
Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin oğlu Mateo Messi babasının kopyası dedirtecek bir gole imza attı. Yaptığı dribbling ile bütün rakipleri geçen Mateo, tıpkı babası gibi sol ayağıyla harika bir gole imza attı. Bu golün videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Lionel Messi'nin üç çocuğundan biri olan Mateo Messi, babasının senelerdir futbol severlere izlettiği tarzda bir gole imza attı. Arjantinli yıldızın oğlu, sol ayağıyla süratli bir şekilde sürdüğü topla rakiplerini geçerek topu filelerle buluşturdu. Bu golün videosuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol
Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

35 yaşındaki Lionel Messi, örnek bir aileye sahip. Eşi Antonella ile 2017 yılında evlenen Arjantinli yıldızın, Mateo, Thiago ve Ciro isminde üç çocuğu bulunuyor.

YORUMLAR
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Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol - Son Dakika


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