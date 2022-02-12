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Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit: Galatasaray hasta - Son Dakika

Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit: Galatasaray hasta

12.02.2022 21:52

Galatasaray'a 36 yaşında geri dönen Bafetimbi Gomis, ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. Golcü futbolcu, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, "Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı formayla 2. döneminde ilk maçına çıkan Bafetimbi Gomis karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'in açıklamaları şöyle:

"HASTA BİR ASLAN VARMIŞ GİBİ"

"Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım.

Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit: Galatasaray hasta

"BİZ DE KAZANMAYI İSTİYORUZ"

Bazen olmayınca olmuyor. Son iki maçta iki beraberlik aldık ama takımın durumuna baktığımızda bir ilerleme var. Çok daha iyi oynadığımızı, çok daha agresif olduğumuzu görebiliyorum. Biz de kazanmayı istiyoruz."

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Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit: Galatasaray hasta - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit: Galatasaray hasta - Son Dakika
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