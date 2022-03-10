Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa etmedi - Son Dakika
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Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa etmedi

10.03.2022 00:57
Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa etmedi

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) dün aldığı kararın ardından hakemliği bıraktıkları konuşulan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, herhangi bir yazılı veya sözlü istifada bulunmadı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) dün aldığı kararın ardından hakemliği bıraktıkları konuşulan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, herhangi bir yazılı veya sözlü istifada bulunmadı. Ancak Duran ve Ongun, içinde bulundukları ruh hallerinden dolayı önümüzdeki haftalarda görev almak istemiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı açıklamayla sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev alacak hakem kadrosunu yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi tecrübeli hakemlerin liste dışı kalması kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı.

Bu kararın ardından Cüneyt Çakır ile 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de olmak üzere birçok müsabakaya çıkan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un hakemliği bıraktıkları konuşulmuştu. Ancak İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre söz konusu hakemler, sözlü veya yazılı istifada bulunmadı. Fakat Bahattin Duran ile Tarık Ongun, yaşananlardan dolayı içinde bulundukları ruh halini de göz önüne alarak gelecek haftalarda maç almak istemiyor. - İSTANBUL

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Tarık Ongun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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