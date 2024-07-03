Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki - Son Dakika
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Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avusturya maçında attığı gollerden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli "Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur" ifadelerini kullandı.

03.07.2024 13:38  Güncelleme: 13:58
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Türkiye- Avusturya maçında milli futbolcumuz Merih Demiral attığı gollerin sevincini "bozkurt" işaretiyle göstermişti. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeye zehir zemberek bir tepki geldi.

BAHÇELİ'Yİ KÜPLERE BİNDİREN SORUŞTURMA

Sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.

"BOZKURT İŞARETİ TÜRK MİLLETİNİN DÜNYAYA MESAJIDIR"

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

"TAHRİK VE TACİZLERE KAPILMAMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Demiral'ın hareketi büyük ses getirirken, UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Bahçeli\'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki

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Son Dakika Spor Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • hüseyin gencer: ALLAHIN A KURBAN HELAL OLSUN SANA MERIH BUTUN BOZKURTLAR A SELAM OLSUN 71 20 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Avrupa işte yediremiyor Türk Müslümana yenilince … helal olsun sana Merih senin vatanın senin hep destekçin 47 14 Yanıtla
  • Fırat Çakır: yakılan bayraklara linç ten kurtulan insanlara lafın yok tabi 39 10 Yanıtla
    Ensar YILDIRIM: bir tarafında okuma düzgün okursan anlarsın ne demek istediğini 8 6
  • Emir Kozcu: Bozkurt MHPnin simgesi olmaktan çıkarılmalıdır.Türklügün sembolü bir siyasi partinin simgesi kesinlikle olamaz 31 9 Yanıtla
    Ahmet Yamaç: İşte bundan dolayı o işaret, siyasi bir argümandır. O nedenle milli takım, siyasi partiler üstüdür. 5 4
  • Yaşar Koldemir: Merih gibi bir futbolcuya hiç yajismamiş. 4 14 Yanıtla
  • kadir kınay: Her problemi çözdüm bı bu kalmisti 12 4 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Bence Bozkurt işareti MHP’den ziyade Türklüğün bir sembolü, UEFA bu konuda maksatlı davranıyor, tebrikler Merih ?????????? 9 4 Yanıtla
  • Fatih Aydın: Bozkurt işareti Türklüğün işaretidir. MHP nin de tekelinde değildir. 0 0 Yanıtla

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