Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama

Geniş Video İzle

TFF 1. Lig'de perde açılırken, ligin yeni ekiplerinden Amedspor, deplasmanda MHP lideri Bahçeli'nin de taraftarı olduğu Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karagümrük taraftarları, Amedspor karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okunurken bozkurt yaptı.

12.08.2024 08:27  Güncelleme: 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, taraftarı olduğunu MHP grup toplantısında açıkladığı ve rozetini taşıdığı Fatih Karagümrük ile Amedspor arasındaki maç İstanbul Olimpiyat stadyumunda oynandı.

Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARA ÇAĞRI

Karagümrük maçı öncesi bazı gruplar sosyal medyadan Amedspor'a karşı çağrı yaptı. Sosyal medyada Karagümrüklüler isimli hesaptan yapılan paylaşımda "Pazar akşamı sezonun ilk haftasında karşılaşacağımız amedspor maçında. Karagümrük taraftarları olarak İstiklal Marşın'da UEFA tarafından ceza verilen Merih Demiral'a Türk'ün Sembolü bozkurt yaparak destek olacağız. Haydi gel sen de katıl bize" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama

BOZKURT İŞARETİ YAPTILAR

Karagümrük taraftarları, Amedspor karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okunurken bozkurt yaptı. Kısır geçen karşılaşma başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlandı.

"ARTIK KARAMGÜMRÜKLÜYÜM" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı bir açıklamada "Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur. Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli\'nin tuttuğu takımdan Amedspor\'a bozkurtlu karşılama

Devlet Bahçeli, Amedspor, Amedspor, MHP, Futbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Okan Demircan: Ve yine milliyetçilik , ırkçılık Bunu yapmaya Bu ülkenin bayrağı altında binlerce taraftarla her maçta kalkıp istiklal marşı okuyan bir takıma , bir takımın taraftarlarına bunu yapmaya hakkınız yok. 47 12 Yanıtla

08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
16:28 Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor
16:10 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu
15:45 Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı
15:45 “Düğün sandalyesi“ tartışmasında feci son Taksiciyi evladının gözü önünde katlettiler "Düğün sandalyesi" tartışmasında feci son! Taksiciyi evladının gözü önünde katlettiler
15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:40 İngiliz televizyon yıldızı Arabella Chi, ’It Ends With Us’ filminin galasında cesur kıyafetiyle göz kamaştırdı İngiliz televizyon yıldızı Arabella Chi, 'It Ends With Us' filminin galasında cesur kıyafetiyle göz kamaştırdı
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
15:19 Kayseri’de otomobil ile minibüs çarpıştı, yaralılar var Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı, yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 09:03:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement