Bahçeli\'nin tuttuğu takımdan Amedspor\'a bozkurtlu karşılama

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, taraftarı olduğunu MHP grup toplantısında açıkladığı ve rozetini taşıdığı Fatih Karagümrük ile Amedspor arasındaki maç İstanbul Olimpiyat stadyumunda oynandı.

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARA ÇAĞRI

Karagümrük maçı öncesi bazı gruplar sosyal medyadan Amedspor'a karşı çağrı yaptı. Sosyal medyada Karagümrüklüler isimli hesaptan yapılan paylaşımda "Pazar akşamı sezonun ilk haftasında karşılaşacağımız amedspor maçında. Karagümrük taraftarları olarak İstiklal Marşın'da UEFA tarafından ceza verilen Merih Demiral'a Türk'ün Sembolü bozkurt yaparak destek olacağız. Haydi gel sen de katıl bize" ifadeleri kullanıldı.

BOZKURT İŞARETİ YAPTILAR

Karagümrük taraftarları, Amedspor karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okunurken bozkurt yaptı. Kısır geçen karşılaşma başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlandı.

"ARTIK KARAMGÜMRÜKLÜYÜM" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı bir açıklamada "Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur. Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm" ifadelerine yer vermişti.