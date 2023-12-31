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Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız - Son Dakika
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Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız

Yeni yıl mesajı yayınlayan MHP lideri Bahçeli, paylaşımında Süper Kupa krizine de değindi. Bahçeli, "Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" dedi.

31.12.2023 - 13:17,  Güncelleme: 14:23
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı yeni yıl mesajında Riyad'daki Süper Kupa krizine de değindi. Bahçeli paylaşımında "Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TERTEMİZ HEYECANLARLA YENİ BİR YILA GİRİYORUZ"

Bahçeli'nin yeni yıl mesajında şu ifadeler yer aldı; " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olan, Türk tarihinde muhkem ve müstesna bir mevkii bulunan 2023 yılını bugün itibariyle noktalıyor; taze umutlarla, tertemiz heyecanlarla yeni bir yıla giriyoruz. Geride kalan 365 günlük sürede acı-tatlı pek çok hadise vuku buldu. Yeri geldi felaketlerle sınandık, yeri geldi yeni yüzyılın kutlu hedefleriyle sıçradık. Yeri geldi kara kampanyalarla uğraştık, yeri geldi zillet ve zulmetin oyunlarını akamete uğrattık. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti nice zorluk ve çetin engelleri aşarak bugünlere ulaştı. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, devletimizin kurucu ilke ve esasları çok şükür hiçbir sapma göstermeden, hiçbir yara almadan, hiçbir tahrip ve tahrik kapanına sıkışmadan 100 yıl öncenin ilham ve iradesiyle yeni bir Türk yüzyılının temelini oluşturdu.

"ATATÜRK ÜZERİNDEN KAMPLAŞMA ÜRETENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet banisidir. Onun muazzam bir mücadeleyle inşa ve ihya ettiği kalıcı eserleri ve emanetleri daha güçlü bir şekilde yaşatılacak, istismarcılara elbette fırsat tanınmayacaktır. Aziz Atatürk Türk milletine ve Türk tarihine mal olmuş yüksek bir şahsiyettir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır.

"MAKUS EMEL SAHİPLERİ KARANLIK HESAPLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Türkiye Cumhuriyeti, milli ve üniter bir devlettir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her türlü siyasi mütalaa ve mülahazanın önünde ve üstündedir. Nihai hüküm 29 Ekim 1923 tarihinde verilmiş, 29 Ekim 2023 tarihinde de teyit edilmiştir. Bu karardan geri dönüş diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle makûs ve menhus emel sahipleri karanlık hesaplarını tekrar gözden geçirmek durumundadır. Aksi halde ödenecek bedellerin ağırlığı da doğrudan doğruya artacaktır.

"TÜRK SPORUNU KİRLİ AMAÇLARINA ALET ETMEK İSTEYENLER..."

Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, gerek depremde, gerek terörle mücadelede, gerek Gazze'de, gerekse de her türlü hastalık ve afet sonucunda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, başımız sağ olsun diyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, barış, huzur ve istikrara susamış tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün 2024 yılında hız ve derinlik kazanmasını gönülden diliyorum."

Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
YORUMLAR (6)
  • Azat Deniz: Kırmızı başlıklı kiz Yanıtla 46 4
  • Zor zor : Bahçelide değişti son yıllarda. Yanıtla 40 4
  • Mesut Gülmez: Şoför bey'e selamlar Yanıtla 31 2
  • Tevfik Yilmaz: Siyasiler spora burnunu sokmasın yeter. Özellikle büyük kulüpler siyasetin çok üzerindedir. Zira çok geniş taraftar topluluğuna sahipler. Fakat şehir takımlarında seçimlerde şehre giden her siyasi kişinin boynuna o ilin takımının bir atkısı takılır. Taraftara şirin görünerek daha fazla oy alınacağı umut edilir. Yanıtla 12 0
  • Zindan Pala: Selamı var Annane Peçeteyi unutma Mesut 2 7
  • Necati Kaya: O kim ya. 6 2

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Bahçeli, Süper Kupa, MHP, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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