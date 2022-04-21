Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa'da şampiyonluktan emin Açıklaması - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa'da şampiyonluktan emin Açıklaması

21.04.2022 00:01
Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa'da şampiyonluktan emin Açıklaması

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başkanı Hüseyin Yücel, kupayı Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi.

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başkanı Hüseyin Yücel, kupayı Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi.

Unipol Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yücel, "Rekoru hala elimizde tutuyoruz. Namağlup bir şekilde son maça kadar geldik. Biraz buruk ayrılıyoruz çünkü fark bir ara 17-18 sayıya kadar çıktı. Maçtan önce söyleselerdi belki inanmazdık ama fark etmez, galip gelerek psikolojik üstünlüğü de elimize aldık. İstanbul'da kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde bu kupayı Türkiye'ye getirmek artık boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya Türk basketbol severleri davet eden Yücel, şöyle devam etti:

"Kesinlikle seyircilere çok ihtiyacımız var. Salonu dolduruyoruz. Akşam saat 20.00'de Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda onlara çok çok ihtiyacımız var. Onlarla beraber 1-0 öndeyiz. Muhakkak herkesi maça bekliyorum. Kupayı da, çok az kaldı, alıp Türkiye'ye getiriyoruz. Final heyecanı da var. Şu an 1 hafta bizim için gayet stresli geçecek. Uyuyamayacağız belki ama önümüzdeki hafta çarşamba inşallah mutlu sona ulaşan biz olacağız. Hem takımımız hem ülkemiz adına hakikaten böyle bir Avrupa kupası kazandırmak herkes açısından çok büyük gurur kaynağı olacak."

Hüseyin Yücel, bir ara 19 sayıya kadar çıkan farkın 3 sayıya düşmesine ilişkin ise "Kendi evlerinde oynuyorlar. Çok ciddi taraftarları var. Bir şekilde geri dönüşleri olacaktı belli bir noktadan sonra ama olsun şu an avantajlı taraf biziz. Sadece hata yapmamamız lazım. Eğer hata yapmazsak kupayı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bahçeşehir Koleji, Hüseyin Yücel, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa'da şampiyonluktan emin Açıklaması - Son Dakika


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