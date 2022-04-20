Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi

20.04.2022 23:35
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi

SALON: Unipol ArenaHAKEMLER: Fernando Calatrava, Nicolas Maestre, Carsten StraubeUNAHOTELS REGGIO EMILIA: Cinciarini 20, Larson, Strautins 8, Hopkins 6, Johnson 16, Baldi Rossi 5, Thompson 9, Crawford 5 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith 11, Muhammed Baygül 4, Berkay Candan 7, Oğuz Savaş, Solomon...

SALON: Unipol ArenaHAKEMLER: Fernando Calatrava, Nicolas Maestre, Carsten StraubeUNAHOTELS REGGIO EMILIA: Cinciarini 20, Larson, Strautins 8, Hopkins 6, Johnson 16, Baldi Rossi 5, Thompson 9, Crawford 5 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith 11, Muhammed Baygül 4, Berkay Candan 7, Oğuz Savaş, Solomon 9, Jones 12, Kartal Özmızrak 11, Dekker 10, Black 2, Erkan Yılmaz1'İNCİ PERİYOT: 18-19İLK YARI: 34-403'ÜNCÜ PERİYOT: 47-63FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia'yı 72-69 yenerek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Bahçeşehir Koleji'nde Jamal Jones 12 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, ev sahibi ekipte Andrea Cinciarini kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşmaya iki takım da hücumda istediği gibi başlayamadı ve periyodun ilk 4 dakikasını ev sahibi ekip, 6-5 önde tamamladı. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda iki takım da etkili bir görüntü çizdi. Smith ve kenardan gelen Jones'un katkılarıyla sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde tamamladı.İkinci periyoda Johnson'ın etkili ve skorer oyunu ile giren ev sahibi ekibe, Bahçeşehir Koleji Jones ile karşılık verdi ve periyodun ilk 4 dakikasını ev sahibi ekip, 27-26 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takımda hücumda skor bulmakta sıkıntı çekti. Solomon ile pota altında etkili olan Bahçeşehir Koleji, Smith'in de tekrar devreye girmesiyle birlikte son 1 dakikada 38-34 önde girdi. Sam Dekker ile periyodun son bölümünde bir isabet daha bulan Bahçeşehir Koleji, ilk yarıyı 40-34 önde tamamladı.Üçüncü periyoda üç sayılık isabetlerle giren ev sahibi ekip, periyodun bitimine 6: 35 kala skoru eşitledi: 43-43. Bu dakikanın ardından Kartal Özmızrak ile üst üste sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, farkı bir anda 7'ye çıkardı: 43-50. Periyodun bitimine 2: 58 kala Jones ile iki sayılık isabet bulan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmada ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 43-54. Kalan dakikalarda da farkı açmayı başaran Bahçeşehir, karar periyoduna 63-47 önde girdi. Son periyoda hücumda zorlanarak başlayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca karşılaşmanın bitimine 4: 27 kala ev sahibi ekip, farkı 10'a indirdi: 57-67. Bu dakikadan sonra da etkili oyununu sürdüren Emilia, Strautins'in üç sayılık basketiyle farkı bitime 3: 13 kala 5'e indirdi: 62-67. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, parkeden 72-69 galip ayrıldı.YÜCEL AİLESİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADIBahçeşehir Koleji'nin Reggio Emilia ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Yücel ailesi de tribünden takip etti. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve aileleri de tribünden destek olarak bu önemli karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı.RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 27 NİSAN'DAUnahotels Reggio Emilia - Bahçeşehir Koleji finalindeki 2'nci maç, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, rakibine 2 farklı yenilmesi halinde dahi şampiyon olacak.

- Bolognaitalya
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi
Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi

YORUMLAR
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Basketbol: FIBA Avrupa Kupası finali Basketbol: FIBA Avrupa Kupası finali Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını deplasmanda 72-69 yendi. Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını deplasmanda 72-69 yendi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Pasifik'teki Ada Ülkelerini Bağımsız Devletler Olarak Kabul Etmeli Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Pasifik'teki Ada Ülkelerini Bağımsız Devletler Olarak Kabul Etmeli

Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül, Bahçeşehir, Solomon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi - Son Dakika


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