Bahçeşehir Koleji-ZZ Leiden maçının ardından - Son Dakika

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı 90-82 yenerek adını finale yazdıran Bahçeşehir Koleji'nin başkanı Hüseyin Yücel, kupayı Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine konuşan Yücel, kendi seyircileri önünde finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Salonu dolduran herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Yücel, "Çok şükür finaldeyiz, artık son 2 maç kaldı. İlk maçımız deplasmanda ikinci maçımız 27 Nisan'da oynayacağız. İnşallah saha avantajını da kullanarak Türkiye'ye bu kupayı kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kulüp olarak henüz 5. yıllarında olduklarını hatırlatan Yücel, şöyle devam etti:

"Önümüzde 2 haftalık bir ara var akabinde de final oynayacağız. 2 sene önce yarım kalan işimizi inşallah bu sene tamamlayacağız ve Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye kazandıracağız. Bunu çok istiyoruz. Erhan hocamızla yolumuza devam ediyoruz. Daha önce bizim altyapı koçumuzdu. Direktörümüz, sorumlumuz oldu. Bu sezon onunla devam etme kararı aldık çünkü burada çok güzel bir aile ortamı kurabildi. Çok güzel bir kimyayı oluşturabildi. İnşallah hocamız önderliğinde ülkemize kupayı getiririz."

Hüseyin Yücel, 27 Nisan'da İtalya ekibi Unahotels Reggio Emilia ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacakları finale tüm taraftarları da davet etti.

Erkan Yılmaz: "Hedefimize ulaşmanın mutluluğu içindeyiz"

Bahçeşehir Koleji oyuncularından Erkan Yılmaz, çok güzel bir atmosferde finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Taraftarları mutlu etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Finale kalmak, istediğimiz hedeflerden biriydi. Bu hedefimize ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Kupaya bir adım daha yaklaştık. Benim burada diğer kulüplerden farklı gördüğüm bir eğitim kurumunun aile ortamı var. Bu da zaten bize çok fayda veriyor. Bu sezon bir aile kurduk ve başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Bu aile yapısı bize çok yardımcı oluyor. Taraftarlar kitlesi artıyor. İnsanlara güzel bir basketbol izletiyoruz. İnşallah bu kulüp çok iyi yerlere gelir, onun için uğraşıyoruz. Ufak ufak ama sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah finalde 2. maçta salonu doldurmamız lazım. O kupayı burada hep beraber ülkemiz adına kaldıralım. Bahçeşehir Koleji yok, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarı herkesi bekliyoruz."

Berkay Candan ise organizasyonda ilk defa final oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım final maçında kupayı kazanıp Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Arkadaşlık üst seviyede bunun meyvelerini yiyoruz. Benim Avrupa'da ilk kupam olacak, o yüzden çok heyecanlıyız. Taraftarlarımız bizi desteklesin, bugün tüm biletler tükenmişti. Umarım finalde de öyle olur burada hep beraber kupayı kaldırırız." şeklinde konuştu.