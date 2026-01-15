Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu - Son Dakika
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu
15.01.2026 09:08
Beyoğlu Yeni Çarşı'nın 20 yaşındaki kalecisi Beytullah Buğra İpek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Daha önce bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtilen genç kaleci, Jhon Duran'la yaşadığı gerginlikle de gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Beyoğlu Yeni Çarşı'nın 20 yaşındaki kalecisi Beytullah Buğra İpek, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Genç file bekçisi hem performansıyla hem de Jhon Duran'la yaşadığı gerginlikle gecenin gündemine oturdu.

KUPA MAÇINDA PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Beyoğlu Yeni Çarşı, güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergilerken, özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla Beytullah Buğra İpek dikkat çekti. Genç kalecinin karşılaşmanın ilk yarısında 8 kurtarış yaptığı belirtildi. Performansı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

BAHİS SORUŞTURMASI VE 45 GÜNLÜK CEZA

Haberde yer alan bilgilere göre Beytullah Buğra İpek, bahis soruşturması kapsamında TFF'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. TFF'nin 10 Kasım 2025'te bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu açıkladığı, İpek'in de bu listede yer aldığı aktarıldı. PFDK kararına itiraz edildiği ancak FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca verilen 45 günlük cezanın onandığı kaydedildi.

JHON DURAN'LA GERGİNLİK KAMERALARA YANSIDI

Karşılaşmada dikkat çeken bir diğer olay ise Beytullah Buğra İpek ile Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran arasında yaşandı. Bir pozisyon sonrası gerilen ikilinin kafa kafaya geldiği ve yaşanan gerginliğin kameralara yansıdığı belirtildi. İkilinin, araya giren diğer oyuncular tarafından sakinleştirildiği ifade edildi.

PROFİL RESMİNİ DEĞİŞTİRDİ, BİNLERCE TAKİPÇİ KAZANDI

Başarılı kaleciden maçın sonunda ilginç bir hamle geldi. Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran ile bir pozisyonda gerginlik yaşayan Beytullah İpek, bu anı profil resmi yaptı. Profil resmini değiştiren Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah İpek, bu hareketi sonrası dakikalar içinde binlerce yeni takipçi kazandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    işte karekter meselesi, icardi iki penaltı kaçırmasına rağmen kaleciyi tebrik ediyor, bu zavallı da ezik olduğunu cümle aleme gösteriyor 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:56
