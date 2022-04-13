57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

13.04.2022 11:54
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabını İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabını İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'de dördüncü günde İzmir (Konak)- Manisa (Spil) etabını geride kaldı. Konak Meydanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği startla başlayan etaba, 25 takımdan 161 bisikletçinin katıldı. Zorlu bir tırmanışa sahne olan "Kraliçe Etabı"nda sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na çıktı.

Tırmanışın ortalarında yaklaşık 10 kişilik bir grup koptu. Bu sporcular arasından da İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda bitişe 4,5 kilometre kala atak gerçekleştirdi. Uzun süre fark 20 saniyenin üzerinde kalırken, diğer sporcular bu atağa karşılık vermedi.

6 kişilik gruba yakalanmayan Sepulveda, 3 saat 48 dakika 38 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Sepulveda'dan 15 saniye sonra gelen Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin ikinci, Belçika'nın Lotto Soudal takımından Belçikalı Harm Vanhoucke üçüncü oldu.

Sepulveda, bu zaferiyle genel klasman liderliğini Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen'den devraldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen milli bisikletçi Mustafa Sayar, genel klasmanda 9. sırada yer buldu.

Mayolar

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı kazanan Eduardo Sepulveda, turkuaz mayonun sahibi oldu.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen, turkuaz mayoyu kaybetse de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu korudu.

Sepulveda, en iyi tırmanışçının sahibi olduğu kırmızı mayoyu da ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan'dan devraldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts, dün yeniden devraldığı Türkiye güzellikleri mayosunu (Beyaz) korudu. Buts, mayo törenine yine Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıktı.

Dört günde 4 farklı genel klasman lideri

Turda dördüncü etap sonunda 4. kez genel klasman lideri değişti.

İlk gün Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, ikinci gün Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves, üçüncü gün ise Jasper Philipsen genel klasmanda liderliğe yükseldi. Son olarak Sepulveda genel klasmanda ilk sıraya yerleşti.

Bakan Kasapoğlu, yarışı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, etabı araçla takip etti.

İzmir-Manisa etabının startını veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra araçla turu takip etti. Kasapoğlu, zaman zaman aracın açılır tavanından çıkarak cep telefonuyla sporcuların fotoğrafını çekti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarış sonunda da dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Beşinci etap Manisa-Ayvalık

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. gününde yarın 191,7 kilometrelik Manisa-Ayvalık etabı koşulacak.

Manisa Valiliği önünden saat 10.00'da başlayacak etap, Saruhanlı, Soma ve Bergama'dan geçerek Ayvalık'a gidecek. Yarış, saat 14.30 civarında Ayvalık Marina'da sona erecek.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika
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