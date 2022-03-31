Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı

31.03.2022 12:50
Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugüne kadar 5 bin 100 projeyi destekledik.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugüne kadar 5 bin 100 projeyi destekledik. ve finans anlamında 300 milyondan fazla bir destek söz konusu. Son iki yılda 250 gönüllülük projesini destekledik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina Konferans Salonu'nda düzenlenen Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, 2019 yılından bu yana gönüllülük yılı ilan ettiklerini belirterek, "Gönüllü kültürünün güçlendirilmesi ve bu alanda teknolojinin daha etkin kullanımı ve düzenlemeler risk yönetimi, gönüllü yönetimi, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllülüğün tanınması ve değerlendirmesi başlıklarından oluşan bir yol haritasını belirledik. Buna göre ilk iş olarak kurumlar arasında gönüllülük iş birliği protokollerini hayata geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve bazı yerel yönetimlerimiz ile çok önemli iş birliklerine imza attık. YÖK ile iş birliğimiz kapsamında 2020-2021 öğretim döneminde seçmeli ders olarak gönüllülük dersinin okutulmasını hep birlikte sağladık. Bu çerçevede yeni bir başlangıç olmasına rağmen, 76 üniversitede binlerce öğrencinin bu dersi seçmesi başlangıç açısından memnuniyet verici, heyecan verici bir tablo. Bu sayının her yıl katlanarak devam etmesi ve yarınlar adına verdiği umutla gönüllülük denince uyanan merakı gönüllülük deyince uyanan heyecanı göstermesi açısından çok ama çok ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

"PROJE DESTEKLERİMİZİ BÜYÜTTÜK"

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak 2012 yılından beri 'fikir sizden, destek bizden' başlıklı çalışmalar kapsamından projelere destek verdiklerini söyleyerek, "Bu projeleri sizler hazırlıyorsunuz. Bakanlığımız değerlendiriyor, çalışıyor. Katkı ortaya koyuyor ama birlikte bu alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. Malatya'dan, Maraş'tan, Aksaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına gelen arkadaşlarımız var. Çevre projelerinden insani yardıma, eğitimden yaşlı insanlarımıza destek projeleri kapsamında kadar çok geniş bir yelpaze var. İşte bu yelpazede yer alan projelerin zenginliği ve bu projelerin daha nitelikli hale gelmesi bizlerin en önemli hedeflerinden biri. Zira biz 2012 yılından beri bu proje desteklerinde bir adım dahi geri atmadık. Aksine her yıl bütçesel anlamda, proje sayısı anlamında proje desteklerimizi büyüttük ve bunları büyütmeye de devam edeceğiz. 81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik. Finans anlamında 300 milyondan fazla bir destek söz konusu. Son iki yılda 250 gönüllülük projesini destekledik. İşte bunların bir kısmı olarak sizler bugün aramızdasınız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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