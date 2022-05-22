Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

22.05.2022 00:23
Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid'i 58-57 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid'i 58-57 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olma başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun zirvesinde bir kez daha bir Türk takımının olmasından dolayı gurur duyuyorum. Başarıda emeği geçen başta Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman olmak üzere teknik ekibe, sonuna kadar mücadelesinden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum."


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik - Son Dakika


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