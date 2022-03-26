Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik

26.03.2022 17:27
Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Safiport'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

YORUMLAR
500
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi

Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:41 Rus askerleri, komutanlarını tankla ezerek öldürdü
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 17:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement