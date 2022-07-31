Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik

31.07.2022 00:24
Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olarak büyükler kategorisinde tarihimizin ilk madalyasını kazandıran sporcumuz İlke Özyüksel'i kutluyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik - Son Dakika
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