Bakan Kasapoğlu'ndan köy okullarına kitap desteği

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, köy okullarına kitap desteği yapacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kütüphanelerinde eksikleri bulunan okullardaki öğretmenlere seslenerek, "Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir" dedi.Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir."