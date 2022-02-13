Üye Girişi
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

13.02.2022 20:26
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda kadınlar senkronize finalinde altın madalya kazanan milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazan milli sporcularımız Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u yürekten kutluyorum. Cimnastik branşında elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşatan milli sporcularımıza başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum. - ANKARA

YORUMLAR
500

Altın Madalya, Dünya Kupası, Cimnastik, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
19:25 CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı
19:19 Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 20:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement