Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımız Evin Demirhan Yavuz, Yasemin Adar Yiğit ve Bediha Gün'ü yürekten kutluyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA