Bakan Kasapoğlu'ndan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nda şampiyon olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Şampiyonada gösterdiği başarılı performansla büyük bir gurur yaşadıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya gelecek organizasyonlarda başarılar diledi.

Toprak Razgatlıoğlu için tebrik mesajı da yayımlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılının şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz, böylesine büyük ve anlamlı bir başarıyla kendini bir kez daha ispatlayarak; Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Sporda 'marka ülke' olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden Toprak'a ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yarışlarda başarılarının devamını diliyorum."