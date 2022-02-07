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Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti

07.02.2022 21:35
Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede, voleybolun gelecek organizasyonları ve yeni projeleri konuşuldu. Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz ekim ayında tekrar başkanlığa seçilen Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulunu tebrik ederken, Türk sporunun yükselen değeri olan voleybol branşının temsilcilerini ağırlamaktan dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, voleybolda son yıllarda hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde önemli başarılara ve organizasyonlara imza atıldığının altını çizdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na voleybola verdiği büyük destekler için teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda TVF Başkanı Üstündağ, Bakan Kasapoğlu'na, A Milli Kadın Takımı forması, plaket ve top takdim etti. - İSTANBUL

Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Akif Üstündağ, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti - Son Dakika Spor


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