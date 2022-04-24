Bakan Kasapoğlu yeni yurt sözünü yerine getirdi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu yeni yurt sözünü yerine getirdi

24.04.2022 21:47
Bakan Kasapoğlu yeni yurt sözünü yerine getirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciye verdiği yurt sözünü yerine getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciye verdiği yurt sözünü yerine getirdi.

Ankara'da bulunan Cebeci Öğrenci Yurdu, yıkılarak yeniden yapıldı. Bakan Kasapoğlu, yurt yıkılmadan önce, Ankara Üniversitesi'nde kalan bir öğrenciye yurdu yeniden yapacakları sözünü vermişti. Cebeci Site Yurdu'nun açılmasıyla birlikte Bakan Kasapoğlu ile bir araya gelen öğrenci Zeynep Şahin, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

Ankara Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu yeni yurt sözünü yerine getirdi - Son Dakika


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