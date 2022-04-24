Bakan Kasapoğlu yeni yurt sözünü yerine getirdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciye verdiği yurt sözünü yerine getirdi.

Ankara'da bulunan Cebeci Öğrenci Yurdu, yıkılarak yeniden yapıldı. Bakan Kasapoğlu, yurt yıkılmadan önce, Ankara Üniversitesi'nde kalan bir öğrenciye yurdu yeniden yapacakları sözünü vermişti. Cebeci Site Yurdu'nun açılmasıyla birlikte Bakan Kasapoğlu ile bir araya gelen öğrenci Zeynep Şahin, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL