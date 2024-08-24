Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, dün bir çay ocağında cuma namazını beklerken görüldü.
Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı tecrübeli çalıştırıcı, futbolseverler tarafından cuma namazı öncesinde görüldü.
Bu sezon takım çalıştırmayacağını ifade eden 63 yaşındaki teknik adam, cuma namazını beklerken çay ocağında görüntülendi. Üzgün üzgün telefonuna bakan İsmail Kartal'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.
İşte Kartal'ın son hali;
Son Dakika › Spor › Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur - Son Dakika
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