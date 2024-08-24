Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur - Son Dakika
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Spor

Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, dün bir çay ocağında cuma namazını beklerken görüntülendi. 63 yaşındaki teknik adamın üzgün üzgün telefonuna bakması dikkat çekti.

24.08.2024 09:48  Güncelleme: 10:02
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, dün bir çay ocağında cuma namazını beklerken görüldü.

CUMA NAMAZINI BEKLERKEN GÖRÜLDÜ

Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı tecrübeli çalıştırıcı, futbolseverler tarafından cuma namazı öncesinde görüldü.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Bu sezon takım çalıştırmayacağını ifade eden 63 yaşındaki teknik adam, cuma namazını beklerken çay ocağında görüntülendi. Üzgün üzgün telefonuna bakan İsmail Kartal'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

İşte Kartal'ın son hali;

Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal\'ın son hali çok konuşulur

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Son Hali, 3-sayfa, Spor, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ƒ????? ????¸: bir galatasaraylı olarak söylüyorum ismail hoca çok iyi bir hoca başarılı 151 5 Yanıtla
  • Ali yildirim: Yok bence üzgün falan değil adam, normal telefonuna bakıyor. 135 2 Yanıtla
  • ahmet ak: adam gibi adam.cumamız mübarek olsun İsmail hocam 124 2 Yanıtla
  • Taha Uluhan: Halkın adamı 114 4 Yanıtla
  • Sinan YILMAZ: Adam Fenerbahçe için hacda iken Arafat vakfesi yapmadan imza için geri döndü, hacı olamadı. Sezon sonunda şampiyon olanların bile ulaşamadıkları puanla ikinci olarak tamamladı. Üstelik birinci olanın ensesindeydi. Heran şampiyon bile olabilirdi. Buna rağmen adamı gönderdiler. Çok ayıp ettiler. Bence gönderilme sebebi başarısızlık değildi. Fenerbahçe yönetiminin adamın değerlerine olan düşmanlığıydı. 103 6 Yanıtla
  • abuzer yavuz: ali koyun seni çok arar 76 4 Yanıtla
  • Sinan TOPAL: Bu adamı Mourinho için üzen Ali Koç bir.gün bizide üzer demedi demeyin (hasret 12 yıl) 68 4 Yanıtla
  • Emin Erol: konferans kupasını alması gerekiyordu çok vizyonsuz ve iletişim eksikliği var 9 39 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: gelen gideni aratır derler ileride bu yaşanmaz inşallah 37 3 Yanıtla
  • Kadir: Alakası yok İsmail hoca değil benziyor biraz 8 13 Yanıtla
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