Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal\'ın son hali çok konuşulur

Sinan YILMAZ:

Adam Fenerbahçe için hacda iken Arafat vakfesi yapmadan imza için geri döndü, hacı olamadı. Sezon sonunda şampiyon olanların bile ulaşamadıkları puanla ikinci olarak tamamladı. Üstelik birinci olanın ensesindeydi. Heran şampiyon bile olabilirdi. Buna rağmen adamı gönderdiler. Çok ayıp ettiler. Bence gönderilme sebebi başarısızlık değildi. Fenerbahçe yönetiminin adamın değerlerine olan düşmanlığıydı.