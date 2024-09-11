Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti - Son Dakika
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Spor

Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti

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UEFA Uluslar A Ligi maçları için Bosna Hersek Milli Takımı'nda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, fotoğraf çektirdikten sonra kendisine Galatasaray formasını gösteren bir taraftara ''Kendini komik mi sanıyorsun?'' diyerek tepki gösterdi. Boşnak golcünün o anları viral oldu.

11.09.2024 09:17  Güncelleme: 09:25
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup olan Bosna Hersek, gruptaki ikinci mücadelesinde Macaristan ile golsüz berabere kaldı.

Macaristan maçı öncesinde son hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'in golcüsü Dzeko, kamp yaptıkları hotelin önünde futbolseverler ile bir ara gelerek fotoğraf çektirdi.

"KENDİNİ KOMİK Mİ SANIYORSUN"

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarla kıs süreli gerginlik yaşadı. Galatasaray taraftarı, Dzeko ile fotoğraf çektirdikten sonra sarı-kırmızılı formasını gösterdi. Dzeko ise bu harekete kızarak "Kendini komik mi sanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko\'yu delirtti

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Son Dakika Spor Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • tuncay doğancı: ilk 6 ay anne sütü önemli dedikleri bu olsa gerek 25 3 Yanıtla
  • Yusuf Avcı: her zaman böyle fener hayranlığınızla anılacaksınız. 10 13 Yanıtla
  • Süleyman Işık: niye..düşman mı.. 5 18 Yanıtla
  • Hasan Balta: Dünlü Aynı haberi ısıtıp ısıtıp sunuyorsunuz 9 7 Yanıtla
  • selim IŞIK: Galatasaray liyim. ne gereksiz bı hareket bu 4 1 Yanıtla
  • VillaUmut: Lig o kadar boş ve değersiz ki bulundurduğu takınların destekçileri de büyük oranda çer çöp :) 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti - Son Dakika
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