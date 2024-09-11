Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko\'yu delirtti

Spor

"10 yıllık eşim, beni Adana Demirspor için terk etti"

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup olan Bosna Hersek, gruptaki ikinci mücadelesinde Macaristan ile golsüz berabere kaldı.

Macaristan maçı öncesinde son hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'in golcüsü Dzeko, kamp yaptıkları hotelin önünde futbolseverler ile bir ara gelerek fotoğraf çektirdi.

"KENDİNİ KOMİK Mİ SANIYORSUN"

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarla kıs süreli gerginlik yaşadı. Galatasaray taraftarı, Dzeko ile fotoğraf çektirdikten sonra sarı-kırmızılı formasını gösterdi. Dzeko ise bu harekete kızarak "Kendini komik mi sanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.