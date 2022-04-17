BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

17.04.2022 17:40
BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Play-out karşılaşmasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, Tosya Spor'u 6-1 yenerek kümede kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Play-out karşılaşmasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, Tosya Spor'u 6-1 yenerek kümede kaldı.

Kastamonu'yu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) temsil etmeye hak kazanmak için Kastamonu Özel İdare KHS ile Tosyaspor ile Play-Out maçında karşılaştı. Gazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kastamonu Özel İdare KHS, Tosyaspor'u 6-1'lik skorla mağdur etti. Kastamonu Özel İdare KHS, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde Kastamonu'yu temsil etme hakkını elde etti. Tosyaspor ise Kastamonu 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek. - KASTAMONU

BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek
BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek
BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek
BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

YORUMLAR
500
Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu Weecoins Kırklarelispor: 0-0 Weecoins Kırklarelispor: 0-0

Spor Toto, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:50 Burdur'da yaşadığı dairenin salonda 68 yaşındaki emekli öğretmen ölü bulundu
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 17:52:03. #1.13#
SON DAKİKA: BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement