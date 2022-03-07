Balıkesirspor Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Balıkesirspor Denizlispor maçının ardından

07.03.2022 23:21
Balıkesirspor Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, atanın kazanacağı bir maç olduğunu belirtirken Denizlispor'un atarak kazandığını söyledi. Bulak, hakemlerin art niyetli olarak gelmeye devam ettiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Oyuncularının rakibi durdurması, pozisyona girmesi ve dürüstçe mücadele etmesine rağmen kaybettiklerini söyleyen Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, hakemlerin karar verirken puan tablosundaki sıralamaya göre düdük çalmamalarını istedi. Taraftardan da şartların bilinirliğini göz önünde bulundurarak takıma destek vermelerini isteyen Bulak, "Atanın kazanacak olduğu bir maçtı. Rakip attı kazandı. Biz yakaladık bir kaç pozisyon değerlendiremedik. Kadro kuramamak, transfer yapamamak, transfer yasağının olması Bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Hücum oyuncusu değiştiremiyoruz zaten tam hücum oynamıyoruz. stoperi orta saha yapıyoruz orta sahayı santrafor yapıyoruz. rakiplerimiz aynı bölgenin oyuncularını değiştirirken ellerinde iyi oyuncular varken maalesef biz 2002-2003 doğumlu 5 tane oyuncu ile oynamak durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Denizlispor Cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçın ardından yaptığı açıklamada bu galibiyetini kendileri için çok önemli olduğunun ifade ederken alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir sonuç aldıklarını belirtti. Deneyimli teknik direktör açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Öncelikle çok mutluyuz. 2 hafta üst üste kazanmak bizim için önemliydi. Bu hafta en son maç bizimdi. Bizden önceki maçlarda rakiplerimiz hep puanlar aldı. Bu periyotta bir daha böyle bir maç yakalamamız zordu. Bu maçında çok zor olacağını biliyorduk. Özellikle Balıkesir'in bulunduğu ortama bakmadan tüm maçlarda iyi oynadığı bir gerçek. İlk devre karşılıklı kaçan goller oldu. Sahada iyi bir mücadele vardı. 2.yarıya çıkarken biraz daha tempomuzu arttırmamızı söylemiştim. İlk devredeki tempoyla üretmek ve maçı kazanmak zordu. İnat ettik vazgeçmedi çocuklar ve yan toptan güzel bir golle maçı kazandık. Tabi bu galibiyet bizim gerçekten çok önemli. Gelecek hafta bayız. Ondan sonra Kocaeli'ne gideceğiz. Şimdi daha moralleyiz daha özgüvenliyiz. Geldiğim günden itibaren 11 puan alan bir takım var bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü özellikle ben geldikten sonra takım olarak iyi tepki veren bir Denizlispor vardı. Bugünde bunu galibiyetle süsledik. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir." - BALIKESİR

Balıkesirspor Denizlispor maçının ardından

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Kaynak: İHA

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