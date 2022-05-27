Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi

27.05.2022 14:30

- Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, lunaparkta çarpışan arabaya binip gönlünce eğlendi.

- Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi

ADANA - Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, lunaparkta çarpışan arabaya binip gönlünce eğlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 18 golle, aynı gol sayısına sahip Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber gol krallığında ikinci olan Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılmadan önce lunaparka gitti.

Burada çarpışan araba ve çeşitli oyuncaklara binen Balotelli, Adanalılarla birlikte gönlünce eğlendi.

Bir vatandaş ise Balotelli'nin bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

O görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi

YORUMLAR
500
Mario Balotelli lunaparkta çocuklar gibi eğlendi Mario Balotelli lunaparkta çocuklar gibi eğlendi Adana Demirspor'dan Balotelli'nin milli takıma çağrılmamasına sitem Adana Demirspor'dan Balotelli'nin milli takıma çağrılmamasına sitem
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Balotelli, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement