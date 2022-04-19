Balotelli'den kırmızı kart tepkisi - Son Dakika
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Balotelli'den kırmızı kart tepkisi

19.04.2022 10:37
Balotelli'den kırmızı kart tepkisi

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle hakeme tepki gösterdi.

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle hakeme tepki gösterdi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu. 45+3. dakikada mavi-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mario Balotelli, hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kart ile oyun dışı bırakıldı.

Sosyal medya hesabından hesabından bacağının fotoğrafını paylaşan Balotelli, hakem kararlarına tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, "Süper Lig.. Bana kırmızı kart göstermeniz oldukça prestijli, rakibe kart göstermemeye de devam edin. Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım" cümlelerine yer verdi. - ADANA

Balotelli'den kırmızı kart tepkisi

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Balotelli'den kımızı kart eleştirisi Balotelli'den kımızı kart eleştirisi Adana Demirspor maçının ardından Adana Demirspor maçının ardından

Mario Balotelli, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Balotelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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