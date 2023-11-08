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Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak hakem tepkisi: Bana karşı talimat var - Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak hakem tepkisi: Bana karşı talimat var

Emre Belözoğlu\'ndan çok konuşulacak hakem tepkisi: Bana karşı talimat var
08.11.2023 19:00  - Güncelleme: 19:37

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart görerek cezalı duruma düşmesini hakemlerin kendisine karşı ön yargılı olmasına bağladı. Belözoğlu, "Özellikle yan hakemlerin, dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı daha önce dile getirmiştim. Burada ne yazık ki ön yargı ya da talimat var" şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Antalyaspor'la oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"RAHATSIZLIĞIMI DAHA ÖNCE DİLE GETİRDİM"

Belözoğlu, "Küçük yaştan beri futbol camiasının içindeyim. Birazcık da çok küçük yaşlardan beri bu camianın içinde olmanın hep sıkıntılarını yaşamış birisi oldum. Şikayetçi değilim. Her nimetin kendince bir külfeti var. Özellikle yan hakemlerin, dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı daha önce dile getirmiştim" dedi.

"TALİMAT VAR"

Bu sezon Başakşehir'de bir, Ankaragücü'nde de üç sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Belözoğlu, "Burada ne yazık ki ön yargı ya da talimat var. Bu benim tarafımdan yönetilmesi gereken bir süreç ama karşı taraftan bakıldığında da planlı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da rahatsızım. Hem de elimden geldiğince hakkaniyetli cümleler kurmaya çalışıyorum. Fakat devamlı benim kulübemin yanında olan dördüncü hakemi görmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak hakem tepkisi: Bana karşı talimat var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak hakem tepkisi: Bana karşı talimat var - Son Dakika
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