Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı - Son Dakika
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Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı

14.05.2022 19:41
Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırmaspor sahasında oynadığı Bursaspor maçının ardından taraftar ile polis arasında arbede yaşandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırmaspor sahasında oynadığı Bursaspor maçının ardından taraftar ile polis arasında arbede yaşandı.

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor deplasmanında 4-2 yenilerek ligden düştü. Bursasporlu taraftarlar stada alınmamasından dolayı dışarıda 300 kişilik bir grupla maçı takip etti.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı stadyumda polis, çevik kuvvet, bekçi ve TOMA hazır bulundu. Maçın bitmesine yakın Bursasporlu bir taraftar stadyuma girmeye çalışırken bir araca zarar verdi. Maçın son ermesiyle Bursaspor taraftarlar, ellerindeki cam şişe ve taşları sahaya attı. Olay yerinde hazır bulunan çevik kuvvet olaya müdahale etti. Takviye olarak bekçiler devreye girdi ve olayın büyümemesi için müdahale edildi. - BALIKESİR

Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı
Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı
Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı
Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı
Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı
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Bandırmaspor, Bursaspor, Balıkesir, Arbede, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor Bursaspor maçı sonrasında arbede yaşandı - Son Dakika


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