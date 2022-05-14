Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika
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Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından

14.05.2022 20:22
Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-2 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-2 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti. Onlara 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah en kısa zamanda Bursaspor takımı, üst liglere çıkacaktır." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, psikolojik baskısı çok ağır olan bir karşılaşmaya çıktıklarını söyledi.

Zor bir maç oynandığını belirten Gürsel, "Maçın da çok konuşulacak bir yanı yok. Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti. Onlara 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah en kısa zamanda Bursaspor takımı, üst liglere çıkacaktır. Dediğim gibi bugün konuşmak zor. Biz de onların duyguları neyse insanız, biz de aynı duyguları yaşadık ama çocuklar çıktılar işlerini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bu arada basın toplantısına Bursaspor cephesinden kimse katılmadı.

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Kaynak: AA

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