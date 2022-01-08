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Bandırmaspor-Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Bandırmaspor-Denizlispor maçının ardından

08.01.2022 16:33
Bandırmaspor-Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1 Lig'in 20. haftasında Altaş Denizlispor'a 4-3 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü Ali Onur Cerrah, "Maalesef bizim kalitemize yakışmayan hatalar yaparak mağlup olduk. Hiçbir şey bitmiş değil." dedi.

Spor Toto 1 Lig'in 20. haftasında Altaş Denizlispor'a 4-3 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü Ali Onur Cerrah, "Maalesef bizim kalitemize yakışmayan hatalar yaparak mağlup olduk. Hiçbir şey bitmiş değil." dedi.

Cerrah, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Cerrah, şöyle konuştu:

"Düşündüklerimizi ilk yarıda sahaya iyi yansıttık, maçın başında pozisyonlar bulduk ve sonrasında skorları elde ettik. İkinci yarı ise hiç anlam veremediğimiz bir şekilde ciddi konsantrasyon eksikliğine bağlı üst üste goller yedik. Bir anda gardımız düştü, yaptığımız değişikliklerle de oyunu tutmaya çalıştık ama maalesef bizim kalitemize yakışmayan hatalar yaparak mağlup olduk. Hiçbir şey bitmiş değil."

Denizlispor cephesi

Denizlispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu da galibiyetten dolayı tüm takımı kutladığını dile getirdi.

Bekiroğlu, bugün maça çıkarken 8 futbolcularında Kovid-19 rahatsızlığı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın maçın başından sonuna kadar gösterdikleri mücadeleden dolayı onları kutluyorum. Altyapıdan oyuncularımızla antrenmana çıkarak bu maça hazırlandık. Maç toplantılarımızda konuştuğumuzda bunların hiçbirinin bahane olmadığını dile getirdik. Oynadığımız Galatasaray maçı gibi bugün de isteğimizi, arzumuzu gösterdik. 20 yıldır futbol oynadım böyle bir durumla karşılaşmadım, arkadaşımızın durumu kötü, çıkartmak istiyoruz, o oynamak istiyor. Oynadı ve gol atan oldu. Biz nasipse bu lig de kalacağız, öyle hissediyorum. Son iki maçta göstermiş olduğumuz mücadele, özveri bunun göstergesidir. Umarım bu böyle devam eder ve bu takımı ligde tutarız."

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Bandırmaspor, Denizlispor, Spor Toto, Ali Onur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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