Üye Girişi
Bandırmaspor hem ligde hem de kupada ilerlemek istiyor - Son Dakika

Bandırmaspor hem ligde hem de kupada ilerlemek istiyor

12.11.2021 11:00
Bandırmaspor hem ligde hem de kupada ilerlemek istiyor

??????? Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, hem ligde hem de kupada başarılı bir şekilde ilerlemek istediklerini belirtti.

??????? Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, hem ligde hem de kupada başarılı bir şekilde ilerlemek istediklerini belirtti.

Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça üç puan için çıktıklarını söyledi.

Beypiliç Boluspor deplasmanından yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynamalarına rağmen beraberlikle döndüklerini ifade eden Gürsel, "12 maçta 22 puan topladık. Aslında bazı maçlarda şanssız şekilde yenilmesek, puanımız biraz daha fazla olabilirdi." diye konuştu.

Milli maç arasından sonra Kocaelispor maçına da üç puan için çıkacaklarını vurgulayan Gürsel, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalarımıza başladık. Kazanmak istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Her maçımıza iyi mücadele etmek ve oyunumuzu daha ileri götürmek için çıkıyoruz. Oyuncularımızın performansından çok memnunum. Yönetim kurulumuzun da büyük özverisiyle iyi bir takım kurduk. Yeni transferlerimizden yararlanma oranımız da çok yüksek. İlk yarının bitimine 6 hafta var. Bu 6 haftada da oyuncularımızdan maksimum verimi almaya, her zaman üstüne koyan bir takım olarak, oyunumuzun kalitesini yükseltmeye çalışacağız."

"Gönlümüzden Süper Lig'e yükselmek geçiyor ama konuşmak için çok erken"

Mustafa Gürsel, ara transfer dönemi için konuşmanın şu an için erken olacağını dile getirdi.

1 Lig'de zorlu takımların mücadele ettiğini hatırlatan Gürsel, şunları kaydetti:

"Milli maç arasının ardından evimizde konuk edeceğimiz Kocaelispor'u puansız göndermek için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Remi Mulumba forma giyemeyecek. Okan Alkan'ın sakatlığı da var. Tabii ki gönlümüzden Süper Lig'e yükselmek geçiyor ama konuşmak için çok erken. Kupaya da önem veriyoruz. Tur atlamak için elimizden geleni yapacağız. Hem lig, hem de kupada başarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz."

Bandırmaspor hem ligde hem de kupada ilerlemek istiyor

Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Spor Toto, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor hem ligde hem de kupada ilerlemek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 10:59 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu 10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları 10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı 09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

Son Dakika Haberleri
11:00 Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı
10:58 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
A Milli Takım gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti A Milli Takım gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti         
11:04
Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı         
11:01
Dünyada bir ilk! Başbakan sığınaktan yönetti, İsrail Dünyada bir ilk! Başbakan sığınaktan yönetti, İsrail "Omega" varyantına karşı savaş tatbikatı gerçekleştirdi         
10:55
Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı         
10:51
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:09:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırmaspor hem ligde hem de kupada ilerlemek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement