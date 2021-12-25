Bandırmaspor İstanbulspor maçın ardından

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile İstanbulspor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Kazanarak bitirmek istiyorduk ama berabere kaldık. İlk 15 dakika oyuna iyi başladık, daha sonra rakip oyunu dengeledi. İstediğimiz pozisyonları bulamadık. Ligin ilk yarısını kazanarak bitirmek istiyorduk. Penaltı pozisyonunu hakem görmedi. Sonuç olarak öyle veya böyle ilk yarı bitti. Artık maç maç önümüze bakacağız" dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç ise, "Bandırmaspor'un sırasını etkileyeceği çok önemli bir maça çıktık. Bandırmaspor bu ligin önemli takımlarından biri. Maç berabere bitti fakat, olumsuz hava koşulları her iki takımı da etkiledi. Bu şartlarda ancak böyle mücadele olur. Bandırmaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu. - BALIKESİR