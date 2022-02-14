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Bandırmasporlu berber, dükkanını formalarla donattı - Son Dakika

Bandırmasporlu berber, dükkanını formalarla donattı

14.02.2022 16:03
Bandırmasporlu berber, dükkanını formalarla donattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarı berber, müşterilerinin hediye ettiği formaları dükkanında sergiliyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarı berber, müşterilerinin hediye ettiği formaları dükkanında sergiliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Şehit Süleymanbey Caddesi'nde berberlik yapan 40 yaşındaki Özcan Turhan, iş yerini Bandırmaspor ve başka takımların formalarıyla donattı.

Berber Özcan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale doğumlu olduğunu ve 2005 yılından bu yana ilçede mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Turhan, "Müşterilerimin çoğu futbolcular olduğu için futbol sevgisi ağır bastı. Küçük yaşta başladığım futbol sevgisiyle şu an Bandırma Veteranlar takımında oynuyorum. Benim topladığım ve futbolcuların getirdiği formalarla geniş bir forma koleksiyonuna sahip oldum." dedi.

Bandırmaspor'u amatör lig maçlarından itibaren takip ettiğini aktaran Turhan, takımın iç saha maçlarını kaçırmadığını, deplasmanlara da gittiğini ifade etti.

Bordo-beyazlı takımın başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Turhan, şöyle konuştu:

"En büyük arzumuz takımımızı Süper Lig'de görmek. Çocukluğumdan beri hayalimde kendi iş yerim veya bir evim olursa, her tarafını tuttuğum takımın ve diğer takımların formalarıyla süslemek vardı. Bugün bunu gerçekleştirdim. Gelen müşteriler de duvarlara astığım formaları seyrediyorlar, hoş karşılıyorlar."

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Bandırmaspor, Balıkesir, Spor Toto, Berber, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmasporlu berber, dükkanını formalarla donattı - Son Dakika Spor


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