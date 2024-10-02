Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi - Son Dakika
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Spor

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor\'un hisselerinin satılacağı iddia edildi

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin Suudi Arabistan kaynaklı bir fon tarafından alınmak istendiği ve hisse satış oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı da iddia edildi. Bordo-mavililer ayrıca, Qatar Airways ile sırt sponsorluğu için pazarlık yapıyor.

02.10.2024 18:03
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Bankalar Birliği borcunu sıfırlayarak tarihi bir harekete imza atan Trabzonspor, Körfez sermayesiyle yakın temas halinde. Sponsorluk görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin hisselerini almak isteyen bir fon olduğu da iddia edildi.

KATAR'DAN 16 MİLYON EUROLUK SPONSORLUK

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "yurt dışı yatırımcı" sözlerinin detayı ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; Qatar Airways'in bordo mavililere sırt sponsoru olacağı ve dört yıl için 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

SUUDİLER HİSSE SATIN ALMAK İSTİYOR

Öten yandan Suudi Arabistan kaynaklı bir fonun ise Bankalar Birliği borcunu bitiren Trabzonspor'un AŞ hisselerini almak istediği öne sürüldü. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Futbol, Finans, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • sudem meliss:
    boş takım ts 16 26 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bosuna arapzon demiyoruz 22 17 Yanıtla
  • V. A.:
    Hamsi tff baskanı oldu, bu hamsisporu kolluyor önünü açıyor koltuğu kullanarak.. naparsan yap 3 buyukler olarak hamsiye su yok.. 6 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    GS başkanı da mayısta çıkacagız bankalar birliği anlaşmasından diyordu. ses seda yok. bırak bankalar Birliği'nden çıkmayı florya'dan bile çıkıp kemerburgaz'a geçemediniz bakın işte yani nasıl yapıyor 10 0 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    TS 2.5 milyar TL yi nereden buldu? normal devletlerde bu araştırılır ama malum burası muz cumhuriyeti 4 1 Yanıtla
  • Tuz Dursun:
    Trabzon spor düşmanlari meydana çıkmışlar. 2 2 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Sorun yok Borsa zaten çökmüş fark etmez 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi - Son Dakika
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