Bankalar Birliği borcunu sıfırlayarak tarihi bir harekete imza atan Trabzonspor, Körfez sermayesiyle yakın temas halinde. Sponsorluk görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin hisselerini almak isteyen bir fon olduğu da iddia edildi.
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "yurt dışı yatırımcı" sözlerinin detayı ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; Qatar Airways'in bordo mavililere sırt sponsoru olacağı ve dört yıl için 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
Öten yandan Suudi Arabistan kaynaklı bir fonun ise Bankalar Birliği borcunu bitiren Trabzonspor'un AŞ hisselerini almak istediği öne sürüldü. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi - Son Dakika
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