Barcelona, Dani Olmo\'yu transfer etti! Serbet kalma maddesi dudak uçuklatıyor

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İspanyol devi Barcelona, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen ve altyapısında yetişen eski futbolcusu Dani Olmo'yu kadrosuna kattı. Katalan ekibi, 26 yaşındaki İspanyol 10 numara ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ 55, SERBEST KALMA MADDESİ 500 MİLYON EURO

La Liga ekibi Barcelona 2007'de altyapısına katılan ve 2014 yılına kadar tüm altyapı kategorilerinde formasını giyen Dani Olmo'yu 10 yıl sonra kadrosuna katmak için Alman temsilcisi Leipzig'e 55 milyon euro bonservis ödedi. Katalanlar, 26 yaşındaki Olmo'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de 500 milyon euro olarak belirledi.

10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Futbola 2007 yılında Espanyol altyapısında başlayan Dani Olmo, aynı sezon Barcelona altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar tüm altyapı kategorilerinde Katalan ekibinin formasını giydi. 2014 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Zagreb'e transfer olan Olmo, 2020 yılında Bundesliga'nın yolunu tuttu. Yıldız oyuncu, altyapısından yetiştiği ve A Takım formasını giymediği Barcelona'ya 10 yıl sonra geri döndü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Dani Olmo, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 20'si ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı. Olmo, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İspanyol futbolcu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafer ulaşan İspanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden bir tanesi.