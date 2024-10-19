Barcelona Lewandowski\'nin transferinde dolandırıldı

Spor

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

İspanyol devi Barcelona'nın, 2022 yılında Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi transfer ettiği süreçte dolandırıldığı ortaya çıktı.

1 MİLYON EURO DOLANDIRILDILAR

İspanyol Cadena SER'in haberine göre, Barcelona yönetimi Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişinin hesabına 1 milyon euro transfer? etti. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.