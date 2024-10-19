İspanyol devi Barcelona'nın, 2022 yılında Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi transfer ettiği süreçte dolandırıldığı ortaya çıktı.
İspanyol Cadena SER'in haberine göre, Barcelona yönetimi Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişinin hesabına 1 milyon euro transfer? etti. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı - Son Dakika
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