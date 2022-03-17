UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;GALATASARAY: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Gomis
BARCELONA: Ter Stegen - Dest, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika