Lamine Yamal\'ın babası bıçaklandı

Spor

Dünya Kupası'na da damga vuran Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, şok eden bir olayla gündeme geldi. Lamine Yamal'ın babası olan Mounir Nasraoui, çarşamba gecesi Mataro'da bir otoparkta bıçaklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

La Vanguardia gazetesine göre, Nasraoui, Badalona'daki Can Ruti hastanesine kaldırıldı ve hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Mataro belediye polisi ve Mossos d'Esquadra olayı araştırıyor ve birkaç tanığı belirlemiş durumda.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nasraoui'nin bilinmeyen nedenlerle bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtiyor. Gazeteci Mayka Navarro, Yamal'ın babasının birden fazla bıçak darbesi almış olabileceğini ifade etti.