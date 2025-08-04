Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da Real Madrid'in önünde şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynayan Barcelona, yeni sezon öncesinde de fırtına gibi esiyor.
Hazırlıklarını Güney Kore'de sürdüren Barcelona, şu ana dek 3 hazırlık maçında sahne aldı. İspanyol devi sırasıyla Vissel Kobe, Seul ve Daegu ile karşı karşıya geldi. Vissel Kobe'yi 3-1, Seul'u 7-3 ve son olarak da Daegu'yu 5-0 yenen Barcelona, 3 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Katalan devi, 3 maçta rakip ağlara 15 gol atarak gövde gösterisi yaptı.
Barcelona, yeni sezon öncesi sıradaki maçında Gamper Kupası finalinde İtalya Serie A ekibi Como ile 10 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar - Son Dakika
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