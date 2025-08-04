Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar

Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da Real Madrid'in önünde şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynayan Barcelona, yeni sezon öncesinde de fırtına gibi esiyor.

3 MAÇTA 15 GOL ATTILAR

Hazırlıklarını Güney Kore'de sürdüren Barcelona, şu ana dek 3 hazırlık maçında sahne aldı. İspanyol devi sırasıyla Vissel Kobe, Seul ve Daegu ile karşı karşıya geldi. Vissel Kobe'yi 3-1, Seul'u 7-3 ve son olarak da Daegu'yu 5-0 yenen Barcelona, 3 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Katalan devi, 3 maçta rakip ağlara 15 gol atarak gövde gösterisi yaptı.

SIRADAKİ RAKİP COMO

Barcelona, yeni sezon öncesi sıradaki maçında Gamper Kupası finalinde İtalya Serie A ekibi Como ile 10 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.