Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar

Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar
04.08.2025 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, yeni sezon öncesi fırtına gibi esiyor. Katalan devi, oynadığı 3 hazırlık maçını da kazandı ve rakip ağlara 15 gol attı.

Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da Real Madrid'in önünde şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynayan Barcelona, yeni sezon öncesinde de fırtına gibi esiyor.

3 MAÇTA 15 GOL ATTILAR

Hazırlıklarını Güney Kore'de sürdüren Barcelona, şu ana dek 3 hazırlık maçında sahne aldı. İspanyol devi sırasıyla Vissel Kobe, Seul ve Daegu ile karşı karşıya geldi. Vissel Kobe'yi 3-1, Seul'u 7-3 ve son olarak da Daegu'yu 5-0 yenen Barcelona, 3 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Katalan devi, 3 maçta rakip ağlara 15 gol atarak gövde gösterisi yaptı.

SIRADAKİ RAKİP COMO

Barcelona, yeni sezon öncesi sıradaki maçında Gamper Kupası finalinde İtalya Serie A ekibi Como ile 10 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

Barcelona, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu 14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

21:15
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı
Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı
21:13
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
09:40
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
09:25
Anlaşma tamam Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
09:18
Dolar ve Euro ne kadar oldu İşte bugünün güncel döviz kuru
Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte bugünün güncel döviz kuru
09:18
Sigaraya okkalı zam En ucuzu 90 lira oldu
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu
09:02
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
08:57
Altın fiyatları düşüşte İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 22:27:24. #7.11#
SON DAKİKA: Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.