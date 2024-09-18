Barış Alper'in golü iptal edilmeli miydi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Barış Alper'in golü iptal edilmeli miydi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Geniş Video İzle

Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Maç sonrası eski hakemler, tartışmalı pozisyonları ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını değerlendirdi. Özellikle Barış Alper'in golü öncesindeki elle oynama iddiasına görüş belirten eski hakemler, VAR'ın devreye girmesi gerektiğini ve golün iptal edilmesi konusunda hemfikir oldu.

18.09.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası eski hakemler maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 26'ncı dakikada Yunus Akgün ile 76'ncı dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Mücadele sonrası beIN Sports'un Trio ekibi mücadeledeki tartışmalı pozisyonları ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını değerlendirdi.

İLK GOL ÖNCESİ ELLE OYNAMA VAR MI?

Deniz Çoban: Futbolda yakın tarihe kadar bir ele temasın cezalandırılması için oyuncunun bilerek elle oynaması gerekiyordu. Son zamanlardaki değişikliklerle ele çarpmalar da bazı durumlarda ihlal olarak değerlendirilmeye başlandı. Burada Barış Alper'in bilerek oynayıp oynamadığına bakmayacağız. Bana göre bu top Barış Alper'in koluna temas ediyor, şüphem. yok. Bu golün iptali gerekirdi. VAR temas etmedi diye düşünmüş olabilir. Gözü yanılmıştır. En ağır eleştireceğim konu şu; VAR maksimum 55 saniye içerisinde onay verdi gole. Böylesine kritik karar için 55 saniyenin kısa olduğunu düşünüyorum. VAR'ın sağlıklı bir kontrol süreci geçirmediğini ve hata yaptığını düşünüyorum. VAR devreye girmeliydi.

Bahattin Duran: Golün iptali gerekirdi. Barış Alper'in koluna geldiğini görebiliyorum.

Bülent Yıldırım: Barış Alper burada topu takım arkadaşına ulaştırsaydı atılan gole nizami diyecektik. Ancak ele kaza ile çarpmış olsa bile hemen ardından bu gol oluştuğu için yetki VAR hakeminde. VAR, temastan emin olup devreye girmeliydi. İptal edilmesi gerek gol resmiyet kazanmış.

TORREİRA'NIN POZİSYONU

Deniz Çoban: Burada umut vadeden atak yok. Kaleye çok uzak bir mesafe ve yerleşik bir savunma var. Sarı kart gösterse itiraz etmem ama göstermemesini daha doğru buldum.

Bahattin Duran: Zaten oyunu devam ettirdi ve Kaan'ın presiyle beklenen avantaj gerçekleşmedi. Eğer Kaan olmasaydı o zaman taktik faul olarak düşünülebilirdi.

Bülent Yıldırım: Kaleye olan mesafesi, bir ver kaçın kesilmemesi gerekçelerinden dolayı direkt serbest vuruşun doğru olduğu kanaatindeyim.

BARIŞ ALPER'E YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART MI?

Deniz Çoban: Ofsaytı çalabilirsin ama bunu cezalandırırsın. Benim için bu kırmızı kart. En tehlikeli yerle faul yapılıyor.

Bahattin Duran: Kırmızı kartı vermediği sürece hakemler, bu hareketler artarak devam edecek. Bunların hep sahada kırmızı olması gerektiğini söylüyorum.

GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ PENALTI

Deniz Çoban: Hakem için çok şanssız bir pozisyon olmuş. Bence Ertuğrul'un eli doğal konumda değil. Önce omzuna sonra eline çarpıp kornere gidiyor. Benim için penaltı. Burada VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

Bahattin Duran: El çok açık değil ama iyi niyetli değil. VAR müdahale etmez bu tip pozisyonlara. Ben de penaltıya yakınım.

Bülent Yıldırım: Bunun doğal olmadığı mutlak. El bedene yakın olduğu için yoruma açık bir pozisyon. Biraz daha açık olsaydı kanıt olurdu.

Barış Alper\'in golü iptal edilmeli miydi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Trendyol Süper Lig, Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK, Galatasaray, Cihan Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper'in golü iptal edilmeli miydi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Depeche:
    Fener gerekeni yapacak 6s 26 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süper ligin son 2 sezonu inceleme altına alınırsa herşey ortaya çıkar zaten şampiyonluklar geri alınacaktır yeterki ADALET olsun 20 37 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Antep lehine penaltı da verilmeliydi o pızisyonda. Hatta 3 yıl önceki pozisyonları da gözden geçirin. Osimen'in maskesi, Abdulkerimin küpesi, icardi'nin künyesi... Derbi öncesi bişeyler yapın, 23 27 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hayırlı işler 14 17 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    kolu ile avantaj sağlıyor gibi görünüyor benim fikrim el var Gaziantep adına serbest vuruş olması gerekirdi 15 6 Yanıtla
  • Gökhan Kan:
    Hepinizi üst üste koyacaz sezon sonu az sabırlı olun daha yolun başındayız 7 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    koyu fenerliyim ama derbi zevksiz geçecek,demedi demeyin, 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Narin Güran’ı kim, neden öldürdü İşte gündemdeki 10 senaryo Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo
11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
18:23 Lübnan’dan korkunç görüntüler Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
18:22 Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
17:44 Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!
17:07 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi
16:56 Icardi’den Okan Buruk’a sürpriz telefon Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon
16:33 Şoförün dikkatsizliği neden oldu İkram kamyonu, uçağa çarptı Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!
16:27 Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım
16:22 Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı! 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 12:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Barış Alper'in golü iptal edilmeli miydi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement