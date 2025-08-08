Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray,karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaraylı yıldız Barış Alper Yılmaz, adını tarihe yazdırdı.
12. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına Barış Alper Yılmaz geçti. Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı ve takımı 1-0 öne geçti.
Galatasaray'da 17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle farkı ikiye çıkardı.
Maçın 45+11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına tekrardan geçen Barış Alper Yılmaz bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.
Barış Alper Yılmaz, böylece Süper Lig'in açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk Galatasaray oyuncusu oldu.
