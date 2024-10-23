Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı - Son Dakika
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Spor

Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı

Barış Alper Yılmaz, Avrupa\'da bir ilke imza attı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada Cimbom'un 3. golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

23.10.2024 22:34
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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında bir ilke imza attı.

AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'a karşı oynanan ve 4-3 kazanılan maçla birlikte Galatasaray'daki 24. Avrupa kupası müsabakasına çıkan Barış Alper, karşılaşmanın 44. dakikasında takımının 3. golünü kaydetmişti.24 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı formayla bu kulvarda ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu gol aynı zamanda yıldız ismin kariyerindeki ilk Avrupa golü de oldu.

GALATASARAY KARİYERİ

Temmuz 2021'de transfer olduğu Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz,, Elfsborg maçına kadar geçen sürede 122 resmi müsabakaya çıktı ve 15 kez ağları havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 14'ünü Süper Lig'de, 1'ini ise Türkiye Kupası maçında kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • İbrahimm Bas:
    çöp adam abartmayın bu adamı futbolu beş kuruş etmez 34 35 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    ibram!!! yorum yazmak için yorum yazılmaz..anlamıyorsan oku geç..bireyler karalamaya hiç gerek yok CAHİL olduğunu apaçık belli ediyorsun. Futbolu beş para etmez dediğin adamın bonservisini ve yıllık aldığı ücretini yedi sülaleni satsan bir aylık kısmını ödeyemezsin. Birkere GALATASARAY da oynayan oyuncu.. sen kaç beş para ediyorsun. 25 5 Yanıtla
  • ferhat orospuçocuğu anası kaleye:
    mazotu az çekin 9 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ibrahim senin gibi şeffaf öz eleştiri yapan galatasaraylı arkadaşlara saygımız büyük bu sitede karakteri yerine oturmamış bazı ahlaksızlar umarım utanır senden ders alırlar 5 16 Yanıtla
  • ferhat orospuçocuğu anası kaleye:
    hahaha 8 8 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    arkadaşlar yav bir şeyi anlamıyorum herkez yorum yapıyor ne güzel ama lütfen bu küfürlü yorumları bir kenara atın 9 1 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Normalde maçları çok izlemem bir pazar ankarakeçiören Balıkesir maçına denk gelmiştim barış bi izledim ohaaa dedim adam ortalığın tozunu atıyordu fakat finalde çok yeneteneksizdi bir süredir daha iyi olduğunu hissediyorum kısa sürede onu açarsa başka bir futbolcu olur 4 5 Yanıtla
  • Alpi:
    Feroş çok ahlaklıdır İbocum anası 7 defa hacca gitti Tangalı tinercinin 3 6 Yanıtla
  • cem akçay:
    Kovun şunu artık 1 1 Yanıtla
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