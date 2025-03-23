Barış Alper Yılmaz, Avrupa\'nın en iyileri arasına girdi

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, çıkışını bu sezon da sürdürüyor. Barış Alper, performansıyla Avrupa'da en iyiler arasına girdi.

KARİYER REKORU KIRDI

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta Victor Osimhen'in ikinci golünde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde 13 gole (10 gol, 3 asist) katkı sağladı. Milli yıldız, bu rakamla Galatasaray formasıyla ligdeki en skorer sezonuna ulaştı. Barış Alper, geçen sezon ise ligde 12 gole katkı vermişti.

ATTIĞI GOLLERLE AVRUPA'DA İLK 5'E GİRDİ

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de attığı bu gollerle 25 yaş ve altı futbolcular arasında Avrupa'da en çok gol atan kanat oyuncularının sıralandığı listeye 5. sıradan girdi.

BU SEZONKİ PERFORMASI

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 40 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.