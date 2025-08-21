Barış Alper Yılmaz'dan gizemli paylaşım - Son Dakika
Barış Alper Yılmaz'dan gizemli paylaşım

21.08.2025 16:14
Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada yaptığı "siyah ekran" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımın ardından transfer iddiaları mı, yoksa farklı bir sebep mi olduğu konusunda sosyal medyada tartışmalar başladı.

Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Formda görüntüsüyle büyük beğeni toplayan ve Avrupa ile Suudi Arabistan'dan kulüplerin radarına giren Barış Alper, bu kez saha dışındaki hareketiyle gündeme geldi. Genç futbolcu, Instagram hikayesinde yalnızca siyah ekran paylaşarak dikkat çekti.

NEDEN YAPTIĞI BÜYÜK MERAK KONUSU

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler bu hareketin transfer iddialarıyla mı yoksa farklı bir sebeple mi yapıldığı konusunda ikiye bölündü. Barış Alper Yılmaz'ın gizemli paylaşımı, transfer söylentileri devam ederken merak konusu oldu.

İşte o paylaşım;

Barış Alper Yılmaz'dan gizemli paylaşım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
