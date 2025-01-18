Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı - Son Dakika
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Spor

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı

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Süper Lig devi Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta net fırsatlardan yararlanamayan Barış Alper Yılmaz maça damgasını vurdu.

18.01.2025 08:46
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

MAÇ 1-1 BİTTİ

Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

BARIŞ ALPER NET FIRSATLAR KAÇIRDI

31'inci dakikada topu dışarı atan Barış, 40'ta ise altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti.

İşte o pozisyonlardan bazıları;

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
Görüntü: beIN SPORTS
Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
Görüntü: beIN SPORTS
Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
Görüntü: beIN SPORTS
Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
Görüntü: beIN SPORTS
Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet null:
    penaltimsi vermesiler sana mertens verdiler tiyatrosaray 131 8 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    zekata titreye saydık. febeliler sevinsin şimdilik. küçük takımlarla işimiz yok. 17 54 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Beter olsun lobiciler ins 10-0 yenilirler haftaya 43 15 Yanıtla
  • Ankara null:
    aynen ama rezil VAR hakemi satilik tff 6 25 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    onun canı sağolsun 7 7 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    gece alemlerınde hiç. kaçırmadı hepsi gol oldu 7 1 Yanıtla
  • Ahmet1963:
    Çokta önemli futbolcu 1 6 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    geceleri cıkmaya başladı 5 2 Yanıtla
  • Apple User:
    barışın nazarı olsun yeter ki fener maçında k*ys*n?? 1 0 Yanıtla
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