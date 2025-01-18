Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
31'inci dakikada topu dışarı atan Barış, 40'ta ise altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti.
İşte o pozisyonlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)