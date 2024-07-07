Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir? - Son Dakika
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Spor

Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?

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A Milli Takımımızın Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'ten elendiği maçta milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz, performansıyla herkesin beğenisi topladı. Ortaya koyduğu futbolla maça damga vuran Barış Alper, özellikle Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a çok zor anlar yaşattı. Van Dijk maçın ardından Barış'ı öve öve bitirmezken, Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal da 24 yaşındaki yıldızın performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

07.07.2024 11:51  Güncelleme: 12:05
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Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilip EURO 2024'ten elendiği karşılaşmada adeta Barış Alper Yılmaz resitali vardı. Yıldız futbolcu, özellikle Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a çok zor anlar yaşattı. Barış Alper'in bu performansı Hollandalıları şaşkına uğrattı.

VAN DIJK HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk, mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz'a övgü yağdırdı. Tecrübeli savunmacı, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" dedi.

Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?

HOLLANDALI GAZETECİNİN BARIŞ ALPER ŞAŞKINLIĞI

Öte yandan Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal, Hollanda-Türkiye maçının ardından Fanatik'e konuştu. Portakallar'ın turu geçtiği için 'şanslı' olduğunu vurgulayan Hollanda muhabiri, aynı zamanda Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler söyledi. Rosendaal, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN ELİNE DÜŞTÜK"

"Hollanda olarak iyi başladık. Depay ile ilk dakikada gol atmalıydık. Sonra oyundan düştük, aynı zamanda da Türkiye'nin eline düştük. Türkiye, Gakpo ve Bergwijn'ı etkisiz kıldı.

Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?

"ŞANSLIYIZ"

Şanslıyız ki Arda Güler'in frikiğinde top direkten döndü. Daha sonra Ronald Koeman bazı şeyleri değiştirdi ve bu işe yaradı. Weghorst bunda anahtar bir rol oynadı.

"HOLLANDA İÇİN HARİKA BİR MAÇ DEĞİLDİ"

Hücumda daha fazla isim lazımdı ve neyse ki geç de olsa iki gol bulduk. Hollanda için harika bir maç değildi ama sanırım EURO böyle bir şey, gergin bir ortam!

Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?

BARIŞ ALPER YORUMU: BU NASIL OLABİLİR?

Barış Alper Yılmaz gerçekten çok iyiydi. Van Dijk zaman zaman zorlanıyordu ve çok zor anlar yaşadı. Bir an, 'Bu nasıl olabilir?' diye düşündüm. Çok iyi bir oyuncu. Bu yaz büyük bir Avrupa kulübüne gitmeli. Gözlemciler artık onu tanıyacak."

Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?

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Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kemal Demir: Barış hikaye . Bal yapmayan arı gibi ancak koşuyor. 18 57 Yanıtla
    selçuk çelik: sizin gibileri memnun etmek zor. 11 2
  • Fayton Faytoncu: Adamlar barisi öve öve bitiremedi bizimkilerde baris kötülemek icin twit atiyor )))))) 64 8 Yanıtla
    Metin Öztürk: Kötülemiyoruz kardeşim ne kadar iyi de olsa forvet değil açık oyuncusu.Açıkta yeri şu formuyla banko zaten kesin oynamalı.Biz forvetsiz oynamasını eleştiriyoruz.Kenan çok kötüydü ikini yarı başında onu çıkarıp bir kanada arda diğer kanada barış forvete de cenki koymalıydı.80 den sonra cenk iki kafa pozisyonu yakaladı 60 da girmiş olsa 4-5 kafa pozisyonu olurdu illaki bir tanesi gol olurdu.Olmasaydı da doğruyu yapıp elenmiş olurduk.Şuan yanlış yoldan giderek elendik. 24 3
  • Sercan Polat: BARIS BU TAKIMDA TOP OYNAMAYI BIRAK TOPBILE TOPLATMAZLAR 6SARAYA LOBISINE DUA ETSIN 10 46 Yanıtla
    Ferit Tambahçeci: Gs size güzel dert olmuş, Buda bize güzel eğlence oluyor 21 5 AYDIN: klasik karı köy ağzı 9 2 Turan Alan: Ulan bir sen biliyorsun dimi futbolu bu kadar futbol sektörünün içindeki insanlar bilmiyorlar boşyapma 8 2
  • Ali İzzet Aşrak: elendikten sonra her şey boş 23 3 Yanıtla
  • Serdal Akçay: Konu Barış veya bir başka futbolcu değil. Ayaklarına sağlık her futbolcu üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Tek işini yapmayan Montella oldu. Şu kadroyu ve daha iyisini biraz futbol bilgisi olan herkes yapar. Önemli olan maç 1-0 ken dakika 60-65 arası 3-4 oyuncuyla müdahale ederek maçı ve galibiyeti elinde tutmaktı. Hocalık bunu gerektirir. Yorum bu kadar, önünüzdeki maçlara bakalım, hadi hayırlı işler. 18 1 Yanıtla
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