 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tanıtma şekli soyunma odasını kahkahaya boğdu - Son Dakika

Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tanıtma şekli soyunma odasını kahkahaya boğdu

Son Güncelleme: 16.10.2023 09:22

A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilediği Letonya karşılaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolcuları arayarak tebrik etti. Bu sırada Barış Alper Yılmaz'ın telefonun ucundaki Erdoğan'a kendisini tanıtmak için ''Ben, Barış Alper Yılmaz, Rizeli olan'' demesi soyunma odasını kahkahaya boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilediği Letonya maçı sonrası futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla konuştu. Bu sırada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Erdoğan'a kendisini "Barış ben. Barış Alper, Rizeli." ifadelerini kullanarak tanıtması soyunma odasında gülüşmelere neden oldu.

SOYUNMA ODASI GÜLMEKTEN YIKILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Barış Alper Yılmaz'ın hal hatır sorduktan sonra kendisini tanıtıp, "Barış ben, Barış Alper, Rizeli." demesi soyunma odasını kahkahalara boğdu. Erdoğan ise Alper'e "Başarılarınızın artarak devamını diliyorum dedi.

"ALMANYA BİZİM EVİMİZ GİBİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, stat çıkışında yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız soyunma odasında sporcularımızı tebrik etti, maçı da takip etmiş. Konya'nın taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya'da görüşmek üzere diyorum. Almanya da bizim evimiz gibi, oradaki gurbetçi vatandaşlarımız güzel bir destekle beraber bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de olumlu yansıdı. Güzel sonuçlar aldı, hayırlı olsun diliyorum." şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Barış Alper Yılmaz, İsmail Yüksek, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tanıtma şekli soyunma odasını kahkahaya boğdu - Son Dakika


Son Dakika
10:07 A Milli Takım'da mikrofonun başına geçen Kuntz'a laf çarptırdı! Hiç ummadık biri hariç
09:59 Son Dakika: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu
09:53 Tabela bu gece yine değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha
09:32 Güldür Güldür'e damga vuran CHP skeci! Kemal Kılıçdaroğlu izler izlemez ekibi aradı
09:22 Gazze'nin güneyinde ateşkes! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
09:18 Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tanıtma şekli soyunma odasını kahkahaya boğdu
09:19 Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon lira ceza kesildi
09:17 Adana'da düğün tartışması kanlı bitti: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
09:04 İsrail'den Biden'ın ''Gazze'yi işgal etmek büyük hata olur'' uyarısına yanıt: Böyle bir niyetimiz yok
08:54 MasterChef All Star'da eleme! Kerem hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2023 10:15:50. #1.13#
SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tanıtma şekli soyunma odasını kahkahaya boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement