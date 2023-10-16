Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tanıtma şekli soyunma odasını kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilediği Letonya maçı sonrası futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla konuştu. Bu sırada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Erdoğan'a kendisini "Barış ben. Barış Alper, Rizeli." ifadelerini kullanarak tanıtması soyunma odasında gülüşmelere neden oldu.

SOYUNMA ODASI GÜLMEKTEN YIKILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Barış Alper Yılmaz'ın hal hatır sorduktan sonra kendisini tanıtıp, "Barış ben, Barış Alper, Rizeli." demesi soyunma odasını kahkahalara boğdu. Erdoğan ise Alper'e "Başarılarınızın artarak devamını diliyorum dedi.

"ALMANYA BİZİM EVİMİZ GİBİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, stat çıkışında yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız soyunma odasında sporcularımızı tebrik etti, maçı da takip etmiş. Konya'nın taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya'da görüşmek üzere diyorum. Almanya da bizim evimiz gibi, oradaki gurbetçi vatandaşlarımız güzel bir destekle beraber bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de olumlu yansıdı. Güzel sonuçlar aldı, hayırlı olsun diliyorum." şeklinde konuştu.