Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı

Spor

En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde

13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor

Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu

2025 yılında memurlar ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Sahadan 5-1 galip ayrılan sarı-kırmızılıların yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, takımı adına 2 gol birden kaydederek rekor kırdı.

KARİYERİNİN GOLCÜ SEZONU

Gol yollarında etkili olan Barış Alper, Kayserispor deplasmanını da boş geçmedi. 5-1 kazanan takımının ikinci ve son gollerini kaydeden milli futbolcu, bu sezon ligde 8 gole ulaştı. 24 yaşımdaki futbolcu, kariyerinde en çok attığı sezonu yaşıyor.

GEÇEN SEZONU 17. HAFTADAN SOLLADI

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon ligde 6 gol kaydeden Barış Alper Yılmaz, 2024-2025 sezonunda ise bu gol sayını 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper, bu sezon 1 de asist yaptı.