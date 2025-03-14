Barış Alper Yılmaz, Süper Lig\'de kariyer rekoru kırdı

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor karşısında Victor Osimhen'e yaptığı asistle Süper Lig'de kariyer rekorunu kırdı.
Barış Alper, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Victor Osimhen'in ikinci golünde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde 13gole (10 gol, 3 asist) katkı sağladı. Milli yıldız, bu rakamla Galatasaray formasıyla ligdeki en skorer sezonuna ulaştı. Barış Alper, geçen sezon ise ligde 12 gole katkı vermişti.
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